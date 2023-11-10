В МИД РФ заявили о важности определить временные рамки встречи стран Ближнего Востока

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что место министерской встречи стран Ближнего Востока по палестино-израильскому урегулированию не является принципиальным для России, главное определить ее временные рамки. Его слова передает ТАСС.

«Насчет места проведения такой встречи у нас никаких нет предпочтений, имею в виду, что должно быть найдено удобное для всех консенсусное место проведения. Для нас главное — <…> временные рамки», — сказал дипломат.

По словам Богданова, предпочтительным для российской стороны является то, чтобы быстрее проходили «какие-то позитивные процессы». Замглавы МИД отметил, что «здоровой основой» для повестки встречи «была и остается» политическая программа Организации освобождения Палестины, которая соответствует нормам международного права.

До этого посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Россия предлагает провести встречу по урегулированию палестино-израильского конфликта на уровне министров стран Ближнего Востока.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.