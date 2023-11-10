Байден намерен стабилизировать отношения с КНР на встрече с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден планирует добиться стабилизации отношений между США и КНР на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

«Мы рассчитываем стабилизировать отношения (с КНР) таким образом, чтобы это послужило интересам наших партнеров и союзов, а также интересам американского народа», — рассказал представитель Белого дома.

Он также отметил, что на встрече Байдена и Си Цзиньпина будут обсуждаться Украина, Россия, а также ситуация на Ближнем Востоке.

До этого портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Байден и Си собираются объявить о возобновлении контактов военных ведомств Соединенных Штатов и Китая во время встречи 15 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

8 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в настоящее время со стороны Китая и Соединенных Штатов идет работа над встречей Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско.

Ранее Байден назвал Китай «часовой бомбой».