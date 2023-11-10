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В офисе Зеленского сообщили об отсутствии давления Запада в вопросе выборов

Глава офиса Зеленского Ермак: Запад не давит на Украину в вопросе выборов

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Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на Киев со стороны Запада нет давления в вопросе проведения президентских выборов в стране. Об этом он сообщил в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, опубликованном на ее Youtube-канале.

«Таких вопросов и никаких разговоров, которые можно было бы воспринимать как принуждение к выборам, я не слышал», — сказал Ермак.

Он заявил, что Зеленский не держится за президентский пост, но выдвигает четыре условия для проведения выборов главы государства на Украине.

По его словам, Зеленский для признания выборов демократическими со стороны международного сообщества считает необходимым обязательное участие в голосовании военных ВСУ и украинских граждан, которые уехали из страны.

Он добавил, что если партнеры Украины помогут решить этот вопрос, то «власть в лице президента готова [к выборам]».

9 ноября сообщалось, что Украина рискует остаться без западных союзников из-за отказа от проведения выборов.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

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