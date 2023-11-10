Bloomberg: Украина потеряла больше половины избирателей

В условиях продолжающегося военного конфликта Украина потеряла более половины избирателей, имеющих право голосовать на выборах. Такие данные приводит американское агентство Bloomberg.

В статье с заголовком «Украине следует отложить свои выборы» издание приводит подсчеты, согласно которым из приблизительно 32 млн украинских избирателей, принимавших участие в голосовании ранее, около четверти (8 млн) находятся за границей. Около семи миллионов находятся на территориях новых российских регионов, а еще два миллиона переехали непосредственно в Россию.

При сложении получается 17 млн, то есть больше 50% избирателей. В таких условиях, говорится в материале, выборы президента Украины, которые должны состояться в марте 2024 года, «выглядят все более неосуществимыми».

6 ноября действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении к нации, что сейчас не время для проведения выборов в стране. По его мнению, государственным структурам следует сосредоточиться на вопросах обороны и не тратить энергию и силы на что-либо другое.

Ранее политолог объяснил, почему Зеленский отказывается от президентских выборов.