Песков ответил на вопрос о послании Макрона для Путина

Журналисты в ходе брифинга спросили официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, получал ли президент России Владимир Путин послание от президента Франции Эммануэля Макрона в ходе своего недавнего визита в Казахстан.

Макрон прибыл с визитом в Казахстан. Агентство Reuters сообщало, что французский лидер похвалил казахстанские власти за отказ встать на сторону России в вопросе Украины.

«Тема казахстанско-французских отношений не фигурировала и не должна была. Наши отношения с Казахстаном особенные, стратегические, союзнические. Вчера была сверка часов, повестка дня отношений огромная, подтверждена логистическая готовность продолжать взаимодействие. Визит был успешным», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Накануне Путин в ходе своей встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане заявил, что их страны являются не просто союзниками и стратегическими партнерами, а наиболее близкими союзниками.

Ранее Казахстан отключил доступ к российскому телеканалу.