Заместитель руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что подходы стран Запада к ситуации с подрывом «Северных потоков» возмутительны. Об этом он рассказал в интервью RTVI.

По его мнению, все, что происходит в подходах западной группы касательно «Северных потоков», является совершенно возмутительным, учитывая, сколько времени было потрачено на расследование произошедшего.

Рябков считает, что ничего подобного не произошло бы, если бы не подключились «очень серьезные западные спецслужбы».

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страна обеспокоена тем, что спустя год до сих пор не установлены виновные в подрыве газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Он также отметил, что в расследовании по инциденту на газопроводах до сих пор нет определенных выводов. По его словам, Россия также не допустит того, чтобы инцидент на «Северных потоках» забыли в мировом сообществе.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».