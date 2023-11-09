Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД оценили подход Запада к ситуации вокруг «Северных потоков»

Рябков: подходы Запада к ситуации вокруг «Северных потоков» возмутительны

close
100%
Swedish Coast Guard/AP

Заместитель руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что подходы стран Запада к ситуации с подрывом «Северных потоков» возмутительны. Об этом он рассказал в интервью RTVI.

По его мнению, все, что происходит в подходах западной группы касательно «Северных потоков», является совершенно возмутительным, учитывая, сколько времени было потрачено на расследование произошедшего.

Рябков считает, что ничего подобного не произошло бы, если бы не подключились «очень серьезные западные спецслужбы».

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страна обеспокоена тем, что спустя год до сих пор не установлены виновные в подрыве газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Он также отметил, что в расследовании по инциденту на газопроводах до сих пор нет определенных выводов. По его словам, Россия также не допустит того, чтобы инцидент на «Северных потоках» забыли в мировом сообществе.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий