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В Кремле оценили обещания Евросоюза принять Украину в состав организации

Песков усомнился в реальности обещаний Евросоюза принять Украину в содружество

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Обещания Европейского союза (ЕС) о принятии Украины в состав регионального содружества не вызывают доверия. Об этом в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», отрывок которого в своем Telegram-канале опубликовал корреспондент Павел Зарубин, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Скорее всего, речь, конечно, идет о морковке, которая привязана, так сказать, впереди повозки», — отметил представитель главы государства, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

В связи с этим он усомнился в реальности заявлений Брюсселя о возможности вступления Киева в международную организацию.

8 ноября Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в региональное содружество. В то же время высший орган исполнительной власти организации выдвинул ряд условий, которые Киев и Кишинев должны выполнить для признания их членами Европейского союза.

В частности, от украинских властей потребовали и дальше принимать меры для борьбы с коррупцией и провести несколько реформ. Главным образом речь идет о реализации инициатив, направленных на защиту прав национальных меньшинств.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о начале переговоров по вступлению страны в ЕС. Тогда же член Совета Федерации РФ Алексей Пушков отметил, что в реальности Брюсселю важны только формальный запуск процесса расширения организации и создание видимости политической динамики вокруг Киева.

Ранее на Украине дали прогноз по срокам вступления страны в Евросоюз.

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