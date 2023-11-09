Власти Венгрии заметили несоответствие Украины критериям для вступления в ЕС

Евросоюз не должен начинать переговоры с Украиной о ее вступлении в объединение, так как Киев не выполнил необходимые для этого условия, заявил глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш. Его слова передает РИА Новости.

«Украина не соответствует необходимым критериям», — сказал чиновник на брифинге с журналистами.

По его оценке, республика не соответствовала требованиям для переговоров о членстве в евросодружестве до начала конфликта и не приблизилась к ним и сейчас.

«Поэтому нет никаких возможностей начать с ней переговоры», — резюмировал Гуйяш.

До этого журналист польской газеты Rzeczpospolita Енджей Белецкий заявил, что Европейский союз может ограничить право вето для стран — членов сообщества, чтобы новые государства, в том числе Украина, могли стать членом объединения. В Германии тоже усомнились в готовности Украины к переговорам о вступлении в Евросоюз.

Ранее в Киеве дали прогноз по срокам вступления Украины в ЕС.