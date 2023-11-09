В Астане началась встреча Путина и Токаева

Встреча президентов Казахстана и России Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина началась в Астане. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram.

«В государственной резиденции «Акорда» состоялась церемония официальной встречи Владимира Путина президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым», — говорится в сообщении.

Самолет Путина приземлился в Астане рано утром 9 ноября.

Как стало известно, главы Российской Федерации и Республики Казахстан в ходе личной встречи обсудят перспективы двустороннего сотрудничества и актуальные вопросы региональной и международной повестки. Также планируется подписание документов. Переговоры пройдут как в узком, так и в расширенном форматах.

Кроме того, лидеры двух государств по видео-конференц-связи примут участие в пленарном заседании XIX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Его темой станет сельское хозяйство.

Эта встреча Путина и Токаева стала пятой в 2023 году.

Ранее Казахстан отключил доступ к российскому телеканалу.