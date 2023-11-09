Небензя назвал «куриной слепотой» нежелание Запада замечать агрессивную политику Киева

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал нежелание Запада замечать в течение восьми лет агрессию, развязанную Киевом против мирных жителей Донбасса. На заседании Совбеза ООН дипломат назвал такую позицию западных стран «куриной слепотой».

«<…>. Еще раз хочу обратить внимание на вашу куриную слепоту <…>, вы молчали, набрав в рот воды, долгих восемь лет, начиная с 2014 года. <…> Вы закрывали глаза на методичные бомбардировки и обстрелы киевским режимом <…> мирных городов Донбасса», — приводит ТАСС слова Небензи.

Дипломат отметил, что Запад воспринимает созывы заседаний СБ ООН по объектам гражданской инфраструктуры в качестве повода для повторения своих тезисов об однозначной вине России, и обвинил западные государства в двойных стандартах, напомнив об их неоднозначной позиции по обстрелам сектора Газа.

До этого Небензя рассказал, сколько раз ВСУ обстреливали Донецкую народную республику с февраля 2022 года.

Ранее в СБ РФ заявили о явном дисбалансе в ООН.