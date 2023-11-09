Постпредство РФ рассказало о прогрессе по ближневосточной резолюции в СБ ООН

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил журналистам, что Совет Безопасности (СБ) международной организации пока не достиг прогресса в согласовании текста резолюции по конфликту между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, передает ТАСС.

«Насколько мне известно, его нет», — сказал Полянский, отвечая на соответствующий вопрос.

Резолюция подготовлена десятью государствами — непостоянными членами Совбеза. В работе над документом были задействованы все 15 членов СБ ООН.

7 ноября постоянный представитель Объединенных Арабских Эмиратов при ООН Лана Заки Нусейба заявила, что Совбез ООН проводит консультации по подготовленному проекту ближневосточной резолюции.

В конце октября постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан высказался против проекта резолюции. По его словам, документ не включает право Израиля на самооборону, и в нем нет призыва к немедленному освобождению похищенных мирных граждан без предусловий.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.