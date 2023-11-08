В Госдепе предположили, кто должен управлять сектором Газа

Власти Соединенных Штатов полагают, что управлять сектором Газа после окончания палестино-израильского конфликта должна администрация Палестины. Такое мнение на брифинге высказал заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател. Трансляция велась на YouTube.

«Мы заинтересованы в объединении Газы с Западным берегом реки Иордан под управлением палестинской администрации», — сказал представитель американской администрации.

Пател от лица руководства США отметил, что решение о дальнейшей судьбе палестинского анклава должно в первую очередь основываться на пожеланиях народа Палестины.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон и его союзники убеждены в том, что палестинское движение ХАМАС не должно после окончания конфликта принимать участие в управлении сектором Газа.

Позднее глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок отвергла любое решение конфликта на Ближнем Востоке «за спиной палестинцев».

Ранее Нетаньяху рассказал, кто должен управлять Газой.