Медведев заявил, что Украина и Молдавия в случае вступления в ЕС быстро «обескровят» Европу

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале порассуждал о том, что Украина и Молдавия могут сделать с Евросоюзом, если их примут в ЕС.

«Молодой, но прожорливый киевско-кишиневский рахит быстро обескровит и обезжирит старушку Европу», — написал он, комментируя рекомендацию Еврокомиссии начать переговоры с Украиной и Молдавией об их членстве в ЕС.

Как считает зампред Совбеза, уход за этим «рахитом» будет «сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза, дискредитацией евро и другими противными болезнями».

Он также выразил мнение, что эти две страны, «став микрочленами» ЕС, «на десятилетия перейдут на прямое кормление заботливых мамок из Германии, Франции и других евротолстяков».

«А все эти болгары с прибалтами и прочий второсортный сброд затянет потуже пояса», — добавил Медведев.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в ЕС.

Высший орган исполнительной власти ЕС также выдвинул ряд условий, необходимых для выполнения Киевом и Кишиневом. Так, от Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и проведения реформ, направленных на защиту прав нацменьшинств, от Молдавии – продолжения реформы судебной системы и «деолигархизации».

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский отметил, что решение Еврокомиссии рекомендовать начать переговоры с Киевом о членстве страны в Евросоюзе является «правильным шагом».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.