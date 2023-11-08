Зеленский не назвал сроков вступления Украины в ЕС

Украинский лидер Владимир Зеленский не стал говорить, как долго может занять процесс возможного вступления Украины в Европейский союз после рекомендации Еврокомиссии начать переговоры с Киевом на эту тему. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не знаю, сколько это займет, никто не знает. Но сегодня важнее, что есть такой сигнал, что есть рекомендации относительно реформ», — сказал он.

Зеленский при этом отметил, что Киев сейчас сосредоточится на проведении реформ, которые нужны для борьбы с коррупцией.

8 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отреагировал на рекомендацию Европейской комиссии о начале переговоров с Киевом о членстве страны в Евросоюзе. По его словам, эта рекомендация имеет ключевое значение для принятия лидерами ЕС в декабре текущего года политического решения о начале переговоров с Украиной.

В этот же день Зеленский заявлял, что решение Европейской комиссии рекомендовать начать переговоры с Киевом о членстве страны в Евросоюзе является «правильным шагом».

До этого Европейская комиссия призвала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в Евросоюз.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.