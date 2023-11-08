Путин сообщил о стремлении НАТО выйти в Азию

НАТО стремится расширить свои географические рамки, в частности на Азию, в нарушение собственных доктрин. Об этом в ходе встречи с заместителем председателя Центрального военного совета Китая Чжан Юся заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Мы видим попытки некоторых стран расширить зону своего влияния, причем Североатлантический альянс, как это ни странно, в нарушение своих собственных доктринальных документов предпринимает попытки выйти за географические рамки своей деятельности», — сказал он.

По его словам, Вашингтон все больше и больше втягивает другие государства блока в создание напряженной обстановки в этом регионе. Кроме того, Путин отметил, что США при этом руководствуются своими собственными корыстными интересами.

8 ноября российский президент заявлял, что Российская Федерация и КНР спокойно реагируют на попытки Соединенных Штатов создать военно-политические блоки в Азии.

В этот же день глава Министерства обороны России Сергей Шойгу говорил, что сотрудничество РФ и Китая в военном секторе не направлено против третьих стран, взаимодействие осуществляется исключительно в интересах друг друга.

До этого официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщал, что 8 ноября вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин и полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров проведут заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству Китая и России.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».