Россия приняла решение созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы напомнить международному сообществу о преступлениях Украины и ежедневных обстрелах Донецка, считает политолог Данила Гуреев. Запад, однако, вновь проигнорирует это, даже несмотря на представленные доказательства, отметил он в беседе с телеканалом «360».

«Будем честны, одной из ключевых является проблема обстрелов Донецка, — пояснил Гуреев. — Мы видим лицемерие со стороны западного мира, который устремил взоры на Палестину и Израиль, но не замечает в упор аналогичные преступления киевского режима».

По мнению политолога, безопасность Донецка, который он назвал городом-героем, можно обеспечить, только взяв под полный контроль Авдеевку. В этом случае город будет спасен от ударов системы «Град», считает он.

Напомним, накануне вооруженные силы Украины обстреляли Донецк, жертвами стали 20 человек. После этого Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН.

Политолог ранее заявил, что сократить количество обстрелов Донецка поможет зачистка населенных пунктов, которые находятся в непосредственной близости к городу – Авдеевки и Марьинки.