Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров оценил усилия ООН по возобновлению зерновой сделки

Лавров заявил, что российская сторона зерновой сделки «на нуле»

close
100%
Seth Perlman/AP

Министр иностранных Сергей Лавров заявил, что российская сторона зерновой сделки «на нуле», несмотря на усилия представителей ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наша часть пакета, она абсолютно «на нуле». Мы видим старания Гутерриша, генерального секретаря ЮНКТАД госпожи Гринспен, но эти старания ничего не приносят, потому что Запад упрямо, глядя вам в глаза, в данном случае сотрудникам Секретариата ООН, заявляет, что никаких санкций против продовольствий и удобрений из России не введено», — заявил Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате круглого стола по Украине.

Лавров добавил, что это классический пример западной лжи.

До этого исполнительный директор Центра гуманитарного диалога (CHD) Дэвид Харланд заявил, что вернуться к прежней зерновой сделке по экспорту украинского зерна через черноморские порты не удастся, для этого потребуется новый формат взаимодействия Москвы и Киева.

Ранее в МИД РФ назвали условия для возобновления зерновой сделки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий