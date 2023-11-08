Лавров оценил усилия ООН по возобновлению зерновой сделки

Министр иностранных Сергей Лавров заявил, что российская сторона зерновой сделки «на нуле», несмотря на усилия представителей ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наша часть пакета, она абсолютно «на нуле». Мы видим старания Гутерриша, генерального секретаря ЮНКТАД госпожи Гринспен, но эти старания ничего не приносят, потому что Запад упрямо, глядя вам в глаза, в данном случае сотрудникам Секретариата ООН, заявляет, что никаких санкций против продовольствий и удобрений из России не введено», — заявил Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате круглого стола по Украине.

Лавров добавил, что это классический пример западной лжи.

До этого исполнительный директор Центра гуманитарного диалога (CHD) Дэвид Харланд заявил, что вернуться к прежней зерновой сделке по экспорту украинского зерна через черноморские порты не удастся, для этого потребуется новый формат взаимодействия Москвы и Киева.

Ранее в МИД РФ назвали условия для возобновления зерновой сделки.