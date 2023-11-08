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Страны G7 осудили удары по Израилю

Ansa: страны G7 осудили удары ХАМАС по Израилю

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Lisi Niesner/Reuters

Страны G7 осудили удары ХАМАС и других движений по Израилю и подчеркнули его право на защиту. Об этом сообщает итальянское агентство Ansa со ссылкой на коммюнике встречи глав МИД G7 в Токио.

«Мы однозначно осуждаем террористические атаки ХАМАС и других организаций по всему Израилю, которые начались 7 октября 2023 года, а также продолжающиеся ракетные обстрелы Израиля», — говорится в сообщении.

Дипломаты подчеркнули, что Израиль имеет право защищаться и не допустить повторения атак. При этом главы МИД G7 потребовали от ХАМАС немедленно освободить всех заложников без предварительных условий.

До этого министры иностранных дел стран Большой Семерки в ходе встречи в Токио заявили, что единственный способ достичь мира на Ближнем Востоке — придерживаться принципа двух государств, подразумевающего существование как Израиля, так и Палестины.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.

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