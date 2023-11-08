Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Польше назвали условие вступления Украины в ЕС

МИД Польши: Украине не стоит мечтать о ЕС без эксгумации останков поляков

close
100%
eadaily.com

Киев может не мечтать вступить в Евросоюз без эксгумации останков поляков на территории Украины, павших во время Волынской рези. Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский в эфире радио ZET.

По словам Яблонского, двум странам будет сложно сотрудничать, если между ними останутся неразрешенные противоречия.

«Без решения этого вопроса — и многие украинцы это уже тоже осознают — Украине нечего мечтать о вступлении в Европейский Союз. Поэтому мы будем абсолютно подчеркивать, что без решения этого вопроса не будет долгосрочного примирения с Украиной», — пояснил Яблонский.

До этого экс-министр иностранных дел Польши и депутат Европейского парламента (ЕП) Анна Фотига говорила, что расширение Европейского союза остается ключевым инструментом для достижения стабильности на континенте.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий