В Польше назвали условие вступления Украины в ЕС

Киев может не мечтать вступить в Евросоюз без эксгумации останков поляков на территории Украины, павших во время Волынской рези. Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский в эфире радио ZET.

По словам Яблонского, двум странам будет сложно сотрудничать, если между ними останутся неразрешенные противоречия.

«Без решения этого вопроса — и многие украинцы это уже тоже осознают — Украине нечего мечтать о вступлении в Европейский Союз. Поэтому мы будем абсолютно подчеркивать, что без решения этого вопроса не будет долгосрочного примирения с Украиной», — пояснил Яблонский.

До этого экс-министр иностранных дел Польши и депутат Европейского парламента (ЕП) Анна Фотига говорила, что расширение Европейского союза остается ключевым инструментом для достижения стабильности на континенте.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.