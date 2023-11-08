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МИД России рассказал о диалоге с Туркменией по вопросам энергетики

Стерник: Россия и Туркменистан ведут регулярный диалог по вопросам энергетики

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Depositphotos

Россия и Туркменистан регулярно ведут диалог по вопросам топливно-энергетической сферы. Об этом заявил РИА Новости директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.

Дипломат сказал, что Россию и Туркменистан связывают узы дружба, поэтому недосказанности в отношениях быть не может. Он отметил, что сотрудничество между странами станет образцом для выгодного партнерства.

До этого президент РФ Владимир Путин дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. В торжественной церемонии также приняли участие узбекский и казахстанский лидеры Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев.

Через два дня представители Ташкента начали переговоры с «Газпромом» о среднесрочных и долгосрочных контрактах на поставки топлива. Минэнерго Узбекистана отметило, что республика заключила контракт на закупку газа на два года. Объем закупок составит 9 млн куб. м в сутки. Это 2,8 млрд куб. м в год.

Ранее «Газпром» заявил, что продолжает поставлять газ в Европу через Украину в объеме 40,3 млн куб. м в сутки.

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