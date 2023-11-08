Байден просил Нетаньяху о гумпаузе в секторе Газа

Президент США Джо Байден сообщил журналистам, что в ходе телефонного разговора 6 ноября просил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявить гуманитарную паузу в секторе Газа. При этом Байден не сказал, каким был ответ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Байден просил Нетаньяху о паузе во время их телефонного разговора в понедельник», — передает пресс-пул Белого дома.

Представители Демократической партии в сенате США во вторник заблокировали попытку республиканцев добиться быстрого одобрения законопроекта о предоставлении чрезвычайной помощи Израилю, который был принят палатой представителей на прошлой неделе, но при этом не обеспечивал никакой помощи Украине.

Демократы объяснили свою позицию тем, что ни в коем случае нельзя задерживать выделение помощи Украине, которая является важнейшим союзником США. Они также обвинили республиканцев в политических интригах, ведущих не только к замедлению оказания помощи Украины, но и Израилю. Поэтому демократы заявили, что готовят свой законопроект о дополнительном финансировании и рассчитывают представить его уже на этой неделе.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.