РФ запросила на 8 ноября заседание СБ ООН в связи с ударами по Донецку

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с ударами Украины по Донецку. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, российская сторона запросила срочное открытое заседание Совбеза ООН в связи с ударами украинской стороны по Донецку. Полянский подчеркнул, ожидается, что СБ ООН по данному вопросу будет назначено на 8 ноября и состоится в 23:00 мск.

Число пострадавших в результате обстрела центра Донецка со стороны украинских войск возросло до 20.

7 ноября в ДНР сообщали, что Вооруженные силы Украины выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня по центральному Ворошиловскому району Донецка.

До этого Министерство обороны РФ заявляло, что российские военные за сутки отразили семь атак украинских бойцов на Донецком направлении. По данным ведомства, военные нанесли поражение украинским солдатам в районах населенных пунктов Раздоловка, Миньковка и Клещеевка ДНР.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.