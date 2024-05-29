Сийярто заявил о провале санкционной политики Евросоюза

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкционная политика Европейского союза (ЕС) провалилась. Его слова передает РИА Новости.

Во время общения с журналистами в Минске по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии он выразил уверенность, что санкционная политика ЕС «определенно провалилась». Дипломат подчеркнул, что «это не политическое заявление, а факт».

По его словам, экономика Евросоюза много потеряла из-за санкционной политики. «Мы были бы рады, если бы санкционных пакетов больше не было», — заявил Сийярто.

До этого министр заявил, что Будапешт не хочет принимать участие в конфликте на Украине и не допустит, чтобы даже один венгерский солдат оказался в зоне боевых действий.

Глава Торгово-промышленной палаты Дубая, председатель свободной экономической зоны Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) Хамад Буамим заявил, что западные санкции в отношении России не работают.

До этого во Франции пожаловались на вред от антироссийских санкций. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо подчеркнул, что темпы роста ВВП России по итогам первого квартала 2024 года значительно опережали показатели по Франции и Евросоюзу.

Ранее Европу предупредили о рисках из-за скопившихся долгов.