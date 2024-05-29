В чебоксарской гостинице произошел разрыв баллона

В гостинице города Чебоксары произошел разрыв баллона, находящегося под давлением. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Чувашии.

На место выехал исполняющий обязанности прокурора района. Он организовал координацию деятельности всех спецслужб и правоохранительных органов, прибывших на место.

По предварительным данным, в помещении ресторана находились посетители и персонал. Прокуратура Ленинского района города Чебоксары организовала проверку по факту происшествия.

19 мая в Сергаче Нижегородской области произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадали два человека. По имеющейся информации, двое мужчин получили ожоги 20-25% тела. Также пострадала кровля гаража.

11 мая в Новосибирске произошел взрыв на 14-м этаже жилого дома.

В апреле в Татарстане после взрыва газового баллона в городе Нурлате возбудили уголовное дело.

Ранее во Владивостоке летающий огнетушитель пробил крышу Toyota и врезался в дом.