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В ООН спрогнозировали сокращение мировой безработицы

ООН: уровень мировой безработицы снизится до 4,9% к концу года

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Global Look Press

Уровень мировой безработицы снизится до 4,9% к концу 2024 года, что ниже уровня, который был зафиксирован до пандемии. Такой прогноз в майском отчете дали в Международной организации труда (МОТ, специализированное учреждение ООН).

Аналитики МОТ пересмотрели оценку в сторону понижения на фоне макроэкономической стабильности в последнее время. Предыдущий прогноз предполагал, что уровень безработицы в мире к концу текущего года составит 5,2%.

Несмотря на оптимистичный прогноз по безработице, в мире сохраняется проблема постоянной нехватки возможностей трудоустройства, отмечается в докладе. Так, по оценкам МОТ, в 2024 году глобальный дефицит рабочих мест составит 402 млн. Чаще всего с проблемой трудоустройства сталкиваются женщины в развивающихся странах.

Между тем уровень безработицы в России находится на рекордно низком уровне. В марте показатель обновил исторический минимум и составил 2,7%.

Ранее россиянам объяснили принцип расчета пособия по безработице.

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