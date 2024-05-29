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Американская компания приценивается к зарубежным активам НЛМК

Крупнейший сталепроизводитель США Cleveland-Cliffs нацелился на предприятия НЛМК

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Александр Коркка/РИА Новости

Компания Cleveland-Cliffs ведет переговоры о приобретении американских активов крупнейшего российского производителя стали НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) на Среднем Западе. Об этом пишет Bloomberg.

По данным собеседников, активы НЛМК в США, включающие сталелитейные предприятия в Индиане и Пенсильвании, могут быть оценены более чем в $500 млн при продаже. Если переговоры увенчаются успехом, это станет первой сделкой M&A для Cliffs после неудавшейся попытки купить United States Steel, которая в декабре 2022 года объявила о поглощении японской Nippon Steel Corp. за $14,1 млрд.

Глава Cleveland-Cliffs Лоренсо Гонсалвес критиковал сделку Nippon Steel по покупке US Steel и выражал интерес к приобретению своего американского конкурента, если власти США заблокируют японскую сделку. Компания пользуется поддержкой влиятельного профсоюза United Steelworkers, также выступавшего против поглощения US Steel японцами. Президент Джо Байден заявлял, что US Steel должна остаться в американской собственности.

Завод НЛМК в штате Пенсильвания — крупнейший актив компании в США, работающий с 1899 года. Он производит горячекатаные и холоднокатаные рулоны, а также оцинкованную продукцию. В 2007 году НЛМК учредил на этом предприятии СП с Duferco Group, а в 2011-м выкупил полный контроль и заключил трудовое соглашение с профсоюзом United Steelworkers.

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