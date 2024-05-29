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Сябитова назвала причину развода Алсу с мужем

Телеведущая Роза Сябитова: у Алсу закончилось женское терпение

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Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Сваха и телеведущая Роза Сябитова предположила в беседе с mk.ru, что Алсу подала на развод с мужем, так как у нее закончилось «женское терпение».

«Могу только посочувствовать. Хотя я все-таки сторонница того, чтобы браки не распадались. Особенно в тех случаях, когда люди так много времени прожили вместе», — отметила телеведущая.

Сябитова уверена, что любой брак держится на женском терпении. По ее мнению, семья существует, пока у супруги находятся аргументы объяснять поведение партнера. Сваха заявила, что в 80% случаев инициатором развода становится именно женщина.

Сябитова назвала послеразводный период самым тяжелым для женщин. Она пожелала Алсу терпения.

«Слава богу, что рядом дети, близкие, родители... Я думаю, что они помогут ей преодолеть все трудности послеразводного периода. И все у нее будет хорошо», — поделилась сваха.

Алсу была замужем за предпринимателем Яном Абрамовым с 2006 года. В том же году звезда родила первенца. Девочку назвали Сафиной. В 2008-м у артистки появилась на свет вторая дочь — Микелла. В 2016-м певица родила сына Рафаэля. Алсу рассказывала, что после рождения дочерей полностью погрузилась в материнство. 27 мая 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод с мужем.

Ранее Алсу вышла на публику впервые после развода.

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