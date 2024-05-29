Россиянам назвали три иномарки, которые подешевели в мае

В России по итогам мая несколько автобрендов изменили ценники на свои машины. Об этом сообщило Национальное агентство промышленной информации (НАПИ).

К примеру, у автокомпании Chery подорожал кроссовер Tiggo 7 Pro Max сразу в шести комплектациях (рост цен составил 0,3-2,5%). Российский производитель «АвтоВАЗ» также поднял стоимость Lada Granta, Granta Sport, Niva и Granta Sportline (+3,6-7%). Подорожание коснулось и моделей УАЗа, повысившего ценник на «Хантер» в версии Base Fleet (+2,5%) и «Патриот» в четырех комплектациях (+2,5-3,2%). Тем временем кроссовер Jaecoo J7 в двух версиях подорожал на 3-3,3%.

При этом в мае китайский кроссовер Geely Monjaro упал в цене на 5-9,6%. Максимальная разница в цене составила 450 тыс. рублей. Стоимость базового Evolute i-Jet снизилась на 7,2% (— 500 тыс. рублей). Ценник на модель Venicua D60 Plus упал на 0,3%.

До этого были названы подержанные автомобили, которые нельзя покупать. По словам автоэкспертов, «сейчас важно обращать внимание на состояние авто и рассматривать варианты с нескрученным, то есть оригинальным, пробегом, с прозрачной историей владения, с отсутствием каких-либо ограничений и серьезных кузовных повреждений». Они посоветовали отказаться от вариантов, которые были в использовании в такси или каршеринге.

Ранее была названа стоимость владения Tesla Model Y.