Путин поручил утвердить «Пять морей и озеро Байкал»

Путин поручил утвердить федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал». Перечень поручений появился на сайте Кремля.

Инициатива разработана в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». В поручении указано, что проект предусматривает создание федеральных круглогодичных курортов.

До этого президент поручил создать единую цифровую платформу в сфере туризма. Согласно планам, платформа должна отображать данные о гостиницах, кафе, гидах, транспорте в стране.

Также Путин поручил определить приоритетные территории для строительства и развития туризма в Петербурге и Ленинградской области. В поручение президента также входит развитие туризма с учетом реализации мероприятий по созданию круглогодичного курорта «Горская». Кроме того, власти регионов должны будут учесть увеличение градостроительного потенциала и дополнительного объема жилищного строительства на этих приоритетных территориях.

Ранее в правительстве заявили, что отдыхать в России стало модно и престижно.