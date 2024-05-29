Экономист оценил потенциальную сумму доходов от налоговых изменений

Дополнительные доходы федерального бюджета от новых налоговых изменений составят около 2 трлн рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал экономист Андрей Лобода.

«Приблизительно от новой шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) дополнительные доходы могут составить от 800 млрд до 1 трлн рублей. От повышения ставки налога на прибыль будет примерно еще 1 трлн рублей. Всего бюджет может получить 1,8-2 трлн рублей дополнительных доходов. Соответственно, это позволит сократить бюджетный дефицит и даже сделать его бездефицитным к 2026 году», — сказал экономист.

Минфин 28 мая внес в правительство поправки пакет законопроектов, в частности поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Также поправки вносятся в Налоговый и Бюджетный кодексы. Принятие законопроектов планируется в весеннюю сессию. Минфин предлагает ввести в России прогрессивную шкалу НДФЛ для граждан с доходами от 2,4 млн рублей в год или 200 тыс. рублей в месяц. Ставки налога составят от 15% до 22%. Также министерство предложило увеличить налог на прибыль для бизнеса с 20% до 25%.

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Ранее экономист оценил новую шкалу НДФЛ.