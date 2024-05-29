Российский предприниматель выиграл у ЕС суд по санкциям

Российский бизнесмен Фархад Ахмедов выиграл суд у Совета Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление судебного органа в Люксембурге.

Совету ЕС предписано аннулировать все постановления об ограничениях против Ахмедова с 8 апреля 2022 года. Кроме того, суд приговорил Совет ЕС к оплате всех судебных издержек, которые связаны с данным делом.

В сентябре 2023 года Евросоюз исключил из санкционного списка трех российских бизнесменов — главу группы ЕСН Григория Березкина, экс-главу Ozon Александра Шульгина и совладельца «Нортгаза» Фархада Ахмедова.

29 мая известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил о неэффективности введенных против России санкций Запада.

Днем ранее сообщалось, что австрийская нефтегазовая группа OMV хочет сохранить свои поставки российского газа, несмотря на растущую критику.

Ранее премьер Бельгии обозначил сроки введения новых санкций против РФ.