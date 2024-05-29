Северная Корея начала глушить сигналы GPS в Желтом море

Северная Корея начала подавлять сигналы системы глобального позиционирования (GPS) США в некоторых районах Желтого моря. Об этом сообщило Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи, его заявление цитирует РИА Новости.

По данным военных, помехи от КНДР зафиксировали утром 29 мая к северу от линии разграничения в Желтом море. Уточняется, что в данный момент попытки Северной Кореи заглушить связь не создают проблем для проведения военных операций.

26 мая заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Ир заявлял, что на северокорейской территории были замечены агитационные материалы Южной Кореи. Он предупредил, что в ответ КНДР будет разбрасывать макулатуру и мусор на территории республики Корея, «чтобы страна испытала, насколько большой труд требуется для их уборки».

Вечером 28 мая южнокорейскую границу пересекли более 150 воздушных шаров с мусором вроде пластиковых бутылок, батареек, частей обуви и навоза.

Ранее сообщалось, что ракета с разведывательным спутником КНДР взорвалась в небе.