Названы имена составителей плана атаки ХАМАС на Израиль

Лидера ХАМАС Яхью Синвара и руководителя военного крыла движения — «Бригад аль-Кассам» — Мухаммед ад-Дейфа назвали авторами плана атаки ХАМАС на Израиль 7 октября. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники в Израиле.

Подчеркивается, что для большинства членов ХАМАС начало операции «Наводнение Аль-Аса» стало неожиданностью: они неожиданно получили устные приказы выйти на молитву в четыре часа утра перед началом операции, а окончательные приказы — так же, устно, в шесть утра.

Отмечается, что каждому из участвовавших в атаке подразделений ХАМАС была дана отдельная цель, и, вероятнее всего, нападение на лагерь участников фестиваля электронной музыки, на котором нашли трагический конец 260 человек, не было частью плана.

По словам источников издания, перед частями ХАМАС стояло три основных задачи — нападение на силы ЦАХАЛ у границ Газы, отражение встречных атак Израиля и захват максимального числа заложников.

До этого ЦАХАЛ заявил, что израильские истребители ликвидировали ответственного за операции ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.