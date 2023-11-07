В ЕС оценили решение Путина не оповещать Совет Европы о военном положении

Европейский Союз (ЕС) принял к сведению подписание российским президентом Владимиром Путиным закона об отмене информирования генерального секретаря Совета Европы о введении в РФ чрезвычайного или военного положений. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в ответе на запрос «Ленты.ру».

2 ноября Путин подписал закон об исключении из федеральных конституционных законов соответствующего пункта.

Стано отметил, что Россия по-прежнему связана многими другими международными договорами в области права, несмотря на такое решение.

Дипломат также подчеркнул, что Европейский союз повторяет свой призыв уважать, защищать и выполнять свои обязательства по международному праву в области прав человека.

Обязательства об информировании Совета Европы связаны с нормами Конвенции о защите прав человека и основных свобод, принятой 4 ноября 1950 года. Россия вышла из состава СЕ в марте 2022 года. Как заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин, Совет Европы «изжил себя», так как его решения «принимаются под диктовку Вашингтона», который ослабляет и создает напряжение между европейским государствами.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».