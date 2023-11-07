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Путин назначил главу МВД Чечни

Путин назначил Аслана Ирасханова главой МВД Чечни

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ЧГТРК Грозный

Президент России Владимир Путин своим указом назначил главой МВД Российской Федерации по Республике Чечня генерал-майора полиции Аслана Ирасханова. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Кроме того, полковника полиции Вадима Серебрянникова назначили начальником управления МВД РФ по Оренбургской области. Представил новых начальников двух территориальных органов ведомства министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев, сообщила Волк.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал о назначении Ирасханова 2 ноября.

«С большим удовольствием поздравил генерал-майора полиции Аслана Ирасханова с назначением на пост министра внутренних дел», — писал чиновник в своем Telegram-канале, однако позже этот пост был удален из аккаунта.

Кадыров отмечал, что Ирасханов заслужил назначение на такую ответственную должность, поскольку он имеет большой опыт работы в рядах органов правопорядка.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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