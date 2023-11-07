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На Западе сравнили Зеленского с Гитлером

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон сравнил Зеленского с Гитлером из фильма «Бункер»

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Olivier Matthys/AP

Образ президент Украины Владимира Зеленского напоминает лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера из фильма «Бункер». Такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

Эксперт считает, что сегодняшний образ Зеленского похож на образ фюрера в фильме, где он постоянно кричал на окружающих. Таким украинского президента показали в скандальной статье британской газеты Times.

Джонсон отметил, что Зеленский в последние месяцы не видит происходящего в реальности и продолжает настаивать на бесполезном контрнаступлении.

Мир становится свидетелем того, как Украина медленно прекращает свое существования, а ее президент окончательно лишился возможности изменить положение дел в лучшую сторону, сказал экс-сотрудник ЦРУ США.

Тем временем Запад больше не заинтересован в поддержке Украины ввиду разворачивающегося конфликта между Израилем и рядом арабских стран, заключил Джонсон.

Ранее Зеленского убрали из топ-50 влиятельных евреев газеты The Jerusalem Post.

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