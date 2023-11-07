Образ президент Украины Владимира Зеленского напоминает лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера из фильма «Бункер». Такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
Эксперт считает, что сегодняшний образ Зеленского похож на образ фюрера в фильме, где он постоянно кричал на окружающих. Таким украинского президента показали в скандальной статье британской газеты Times.
Джонсон отметил, что Зеленский в последние месяцы не видит происходящего в реальности и продолжает настаивать на бесполезном контрнаступлении.
Мир становится свидетелем того, как Украина медленно прекращает свое существования, а ее президент окончательно лишился возможности изменить положение дел в лучшую сторону, сказал экс-сотрудник ЦРУ США.
Тем временем Запад больше не заинтересован в поддержке Украины ввиду разворачивающегося конфликта между Израилем и рядом арабских стран, заключил Джонсон.
Ранее Зеленского убрали из топ-50 влиятельных евреев газеты The Jerusalem Post.