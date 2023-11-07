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Украина готова обсудить с Польшей условия разблокировки трех КПП

Власти Украины ждут от Польши официальных требований для разблокировки трех КПП

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Roman Baluk/File Photo/Reuters

Украина пока не получила от Польши требований для разблокировки польскими перевозчиками трех КПП на границе, но готова это обсуждать. Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Как рассказали в ведомстве, польские перевозчики блокируют три пункта пропуска «Корчева – Краковец», «Гребенное – Рава-Русская», «Дорогуск – Ягодин».

Позиция Киева однозначна: блокирование границы вредит интересам двух стран и создает риски для функционирования инициативы «пути солидарности», говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что находятся в постоянной коммуникации с посольством Украины в Польше, министерством инфраструктуры Польши, Еврокомиссией и украинскими перевозчиками и пограничными службами, чтобы решить ситуацию.

«По состоянию на сегодня официальных требований от польских перевозчиков не было передано ни одному представителю украинской стороны <...> При наличии официальной и аргументированной позиции со стороны польских партнеров мы открыты к конструктивному диалогу», — подчеркнули в ведомстве.

Польша требует отмены транспортного безвиза и возврата к системе разрешений на грузовые перевозки, отдельные полосы и отдельные очереди для грузовиков с номерами ЕС и пустых.

6 ноября посол Украины раскритиковал перевозчиков за блокировку КПП на границе с Польшей.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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