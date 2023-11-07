Politico: дипломаты США призвали Вашингтон осудить действия Израиля в секторе Газа

Часть дипломатов США считает, что администрации президента Джо Байдена необходимо выступить с призывом к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта и осудить тактику армии Израиля. Об этом, ссылаясь на имеющуюся в его распоряжении служебную записку, сообщает американское издание Politico.

По данным газеты, сотрудники Государственного департамента США подвергли резкой критике отношение администрации Байдена к палестино-израильскому конфликту. По мнению Politico, это свидетельствует о снижении доверия к действующей администрации со стороны американских дипломатов среднего и низшего звена. Если подобные внутренние разногласия продолжат усиливаться, считает издание, то администрация Байдена будет испытывать все большие затруднения при выстраивании политики на Ближнем Востоке. При этом отмечается, что точное число подписавших служебную записку сотрудников Госдепартамента неизвестно.

Авторы записки считают, что Вашингтон должен подвергнуть Израиль публичной критике за несоблюдение международных норм при ведении боевых действий. По мнению дипломатов, США необходимо выступить с поддержкой призывов к прекращению огня в секторе Газа. Отсутствие осуждения официальным Вашингтоном атак Израиля на гражданское население Палестины, утверждается в документе, порождает сомнения относительно основанного на правилах международного порядка, поборником которого выступают сами США.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращения огня в Газе не будет.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.