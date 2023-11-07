Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США передали России приглашение на саммит АТЭС в Сан-Франциско

США передали приглашение на саммит в Сан-Франциско РФ и другим участникам АТЭС

close
100%
Leonhard Foeger/Reuters

США передали приглашения на ноябрьский саммит в Сан-Франциско (штат Калифорния) всем участникам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в том числе Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мэтта Мюррея, который является старшим должностным лицом Соединенных Штатов в АТЭС.

«Соединенные Штаты пригласили все экономики-участницы на встречу лидеров», — сказал Мюррей в ответ на вопрос агентства о том, была ли приглашена российская сторона на саммит.

Он также указал, что Соединенные Штаты собираются в качестве принимающей стороны действовать «в соответствии с духом и принципами АТЭС, а также в соответствии с законами и нормами США».

«И что касается законов и норм США, это также включает в себя учет санкций», — добавил Мюррей.

До этого в Госдепартаменте США заявили, что Соединенные Штаты будут работать над тем, чтобы обеспечить участие делегации от Российской Федерации на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в ноябре.

3 октября посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия самостоятельно определит, кто будет представлять ее на саммите АТЭС в Сан-Франциско. Он отметил, что у США есть простая задача — составить приглашение и направить его всем участникам объединения.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала «ущербной» политическую линию США в рамках АТЭС.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Все новости на тему:
Санкции против России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий