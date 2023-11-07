США передали России приглашение на саммит АТЭС в Сан-Франциско

США передали приглашения на ноябрьский саммит в Сан-Франциско (штат Калифорния) всем участникам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в том числе Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мэтта Мюррея, который является старшим должностным лицом Соединенных Штатов в АТЭС.

«Соединенные Штаты пригласили все экономики-участницы на встречу лидеров», — сказал Мюррей в ответ на вопрос агентства о том, была ли приглашена российская сторона на саммит.

Он также указал, что Соединенные Штаты собираются в качестве принимающей стороны действовать «в соответствии с духом и принципами АТЭС, а также в соответствии с законами и нормами США».

«И что касается законов и норм США, это также включает в себя учет санкций», — добавил Мюррей.

До этого в Госдепартаменте США заявили, что Соединенные Штаты будут работать над тем, чтобы обеспечить участие делегации от Российской Федерации на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в ноябре.

3 октября посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия самостоятельно определит, кто будет представлять ее на саммите АТЭС в Сан-Франциско. Он отметил, что у США есть простая задача — составить приглашение и направить его всем участникам объединения.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала «ущербной» политическую линию США в рамках АТЭС.