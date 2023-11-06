В ООН гуманитарный кризис в Газе сочли переросшим в кризис человечества

Гуманитарный кризис в секторе Газа перерос в «кризис человечества». Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

По его словам, ночной кошмар Газы — это больше, чем гуманитарный кризис.

«Это кризис человечества», — сказал генеральный секретарь ООН на пресс-конференции по Ближнему Востоку.

Гутерриш уточнил, что ни одна из сторон конфликта в секторе Газа не стоит выше международного права, нарушение которого его глубоко беспокоит.

Он отметил, что наземные операции Армии обороны Израиля и продолжающиеся бомбардировки бьют по больницам, лагерям беженцев, мечетям, и объектам ООН.

Генсек ООН добавил, что одновременно ХАМАС и другие боевики используют мирных жителей как живой щит и продолжают «без разбора» наносить ракетные удары по Израилю.

Египет с 6 ноября примет 30 раненых из сектора Газа через КПП «Рафах». Процесс эвакуации граждан приостановили 4 ноября из-за того, что Израиль мешал выезду из анклава получивших травмы палестинцев.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.