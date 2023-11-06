В ОБСЕ заявили о вмешательстве властей Молдавии в местные выборы

Молдавское правительство активно вмешивалось в процесс проведения всеобщих выборов в местные органы власти 5 ноября. Об этом заявила глава наблюдательной комиссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Кориен Йонкер. Ее тезисы приводит ТАСС.

По словам Йонкер, молдавские чиновники воспользовались условиями режима чрезвычайного положения, чтобы в последний момент запретить участвовать в выборах ряду кандидатов и заблокировать работу СМИ. Она также отметила, что подобные ограничения свободы слова не соразмерны нарушениям.

Тем не менее, как считает экс-президент Молдавии Игорь Додон, правящей партии «Действие и солидарность», которую представляет премьер-министр Майя Санду, несмотря на предполагаемое вмешательство в процесс выборов, не удалось одержать победу в первом туре голосования: проевропейские политики не смогли набрать большинство нигде на местном уровне.

Параллельно в Кишиневе сумел переизбраться мэр Иван Чебан, лидер оппозиционной партии «Национальное альтернативное движение», которого молдавские власти называют «прокремлевским». В правящей партии уже пообещали следить за всеми его действиями.

Ранее Майя Санду сочла законным снятие оппозиционной партии «Шанс» с местных выборов.