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Глава МИД Турции призвал срочно прекратить огонь в секторе Газа

Глава МИД Турции указал Блинкену на необходимость срочно прекратить огонь в Газе

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Petrov Sergey/Global Look Press

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел переговоры с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном, в ходе которых заявил о необходимости срочного прекращения боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

По данным агентства, встреча состоялась 6 ноября в турецкой столице. Во время мероприятия глава внешнеполитического ведомства республики подчеркнул, что нужно добиться немедленного прекращения огня в палестинском анклаве.

Как уточнил источник, представители Анкары и Вашингтона согласились с необходимостью предотвращения потерь среди гражданского населения. Более того, Фидан и Блинкен призвали к регулярной отправке гуманитарной помощи в сектор Газа.

«На сегодняшней встрече также была подчеркнута необходимость совместной работы по достижению двухгосударственного решения [по палестино-израильскому конфликту]», — говорится в сообщении.

В конце источник добавил, что помимо ситуации на Ближнем Востоке стороны обсудили расширение НАТО и принятие Швеции в состав организации. Кроме того, Фидан и Блинкен выделили время для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества.

Ранее в Иордании пригрозили войной за любые попытки выселить палестинцев из сектора Газа.

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