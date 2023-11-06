Глава МИД Турции призвал срочно прекратить огонь в секторе Газа

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел переговоры с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном, в ходе которых заявил о необходимости срочного прекращения боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

По данным агентства, встреча состоялась 6 ноября в турецкой столице. Во время мероприятия глава внешнеполитического ведомства республики подчеркнул, что нужно добиться немедленного прекращения огня в палестинском анклаве.

Как уточнил источник, представители Анкары и Вашингтона согласились с необходимостью предотвращения потерь среди гражданского населения. Более того, Фидан и Блинкен призвали к регулярной отправке гуманитарной помощи в сектор Газа.

«На сегодняшней встрече также была подчеркнута необходимость совместной работы по достижению двухгосударственного решения [по палестино-израильскому конфликту]», — говорится в сообщении.

В конце источник добавил, что помимо ситуации на Ближнем Востоке стороны обсудили расширение НАТО и принятие Швеции в состав организации. Кроме того, Фидан и Блинкен выделили время для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества.

Ранее в Иордании пригрозили войной за любые попытки выселить палестинцев из сектора Газа.