Иран потребовал принять меры для денуклеаризации Израиля

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Аболлахиян назвал Израиль «варварским государством» и призвал к его денуклеаризации. Так в соцсети X (бывший Twitter) он отреагировал на предложение израильского министра Амихая Элияху по применению ядерного оружия в секторе Газа.

«Заявления сионистского министра об использовании ядерного оружия показывают истинную неудачу этого образования [Израиля] перед лицом сопротивления. Совет Безопасности ООН и Международное агентство по атомной энергии должны принять срочные меры по денуклеаризации варварского государства, осуществляющего политику апартеида», — написал Аболлахиян.

Израиль официально не подтверждает и не опровергает факт наличия на вооружении страны ядерного оружия. По различным оценкам, еврейское государство имеет от 80 до 150 боеголовок и обладает стратегической ядерной триадой, как Россия, США и Китай.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в Израиле окрестили конфликт с ХАМАС третьей мировой войной.