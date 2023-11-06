США не решатся вступить в украинский конфликт

В США нет желания начинать прямую войну с Россией, чтобы улучшить позиции Украины. Об этом пишет обозреватель газеты The Washington Post Джейсон Уиллик.

В статье говорится, что украинское контрнаступление должно было поддержать политическую поддержку Киева, доказав, что он может вернуть утраченные территории, но теперь сторонникам Украины, возможно, придется заявлять о том, что помощь Украине необходима, чтобы предотвратить разрушительное поражение.

По его мнению, выгодное Киеву окно для урегулирования конфликта путем переговоров «наверняка закрылось», так как РФ видит свое долгосрочное преимущество.

Уиллик считает, что США никогда не должны признавать взятые под контроль РФ территории, им придется «перейти от мечтаний о победе к подготовке к тому, чтобы жить в тупиковой ситуации».

«Тупик в Первой мировой войне был преодолен вступлением США в качестве прямого участника боевых действий против Германии. Однако в Соединенных Штатах практически нет желания вести прямую войну с Россией. Победа России на Украине станет ужасным ударом по интересам США, но не настолько страшным, чтобы вызвать риск ядерной войны», — подчеркнул обозреватель WP.

3 ноября издание Newsweek писало, что украинское военные за время контрнаступления не смогли достичь ни одной поставленной цели и разочаровали руководство Украины.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.