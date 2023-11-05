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«Исламский джихад»* назвал условия освобождения иностранных заложников

«Исламский джихад» заявил, что освободит иностранных заложников при перемирии

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Hadas Parush/Reuters

Палестинское радикальное движение «Исламский джихад» (организация запрещена в России) заявило, что освободит иностранных заложников, если будет достигнуто соглашение о перемирии Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает Al Arabiya.

«Мы освободим иностранных гражданских заложников, если будет достигнуто временное перемирие», — заявили там.

4 ноября в министерстве иностранных дел Катара заявили, что нескончаемые удары по сектору Газа со стороны Израиля мешают процессу освобождения заложников, которых удерживает радикальное движение ХАМАС. Катарский МИД сообщил, что глава ведомства шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провел в Аммане встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе нее обсуждался вопрос с освобождением людей, которых в секторе Газа удерживает радикальное палестинское движение ХАМАС. По словам дипломатов, Аль Тани в беседе с американским коллегой подтвердил, что Доха старается помочь в освобождении заложников.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что в переговорах по возвращению россиян из плена ХАМАС есть прогресс.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

*   организация запрещена в России
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