Глава Еврокомиссии раскрыла цель своей поездки на Украину

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыла в столицу Украины, чтобы обсудить пути принятия страны в состав регионального содружества. Об этом представитель Брюсселя написала в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter).

«Я здесь, чтобы обсудить путь вступления Украины в Европейский союз», — отметила она.

Также глава ЕК добавила, что одной из тем обсуждения станет оказание финансовой помощи Киеву. По ее словам, соответствующие средства планируется потратить на восстановление государства.

Утром 4 ноября депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил о прибытии в страну Урсулы фон дер Ляйен. Он отметил, что в ходе визита представитель Брюсселя намерена выступить в парламенте. Однако пока неизвестно, когда именно начнется выступление.

Позже заместитель премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что власти страны рассчитывают получить рекомендацию ЕК о начале переговоров по вступлению в региональное содружество. Как она сказала, подобное развитие событий однозначно станет «положительной оценкой» деятельности Киева.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил влияние внутренних реформ в ЕС на расширение организации.