Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский посол усомнился в способности Австрии стать посредником по Украине

Любинский: Австрия не может стать посредником в разрешении конфликта на Украине

close
100%
Wikimedia Commons

Австрия отказалась от политики нейтралитета и, по этой причине, не подходит на роль посредника в конфликте на Украине. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

По словам дипломата, в настоящее время Австрия выражает безоговорочную солидарность с Киевом и Тель-Авивом и не является нейтральной державой.

«Политика активного нейтралитета времен Бруно Крайского в его исконном понимании осталась в далеком прошлом. О каких-либо посреднических усилиях Австрии в конфликте на Украине сегодня говорить не приходится вовсе», — считает Любинский.

Так посол прокомментировал недавно озвученную в австрийском парламенте идею о Вене как посреднике. 25 октября лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль заявил на заседании нижней палаты, что нейтралитет — одна из опор республики, которая, тем не менее, не представляет ценности для нынешних властей, упустивших возможность стать посредником по Украине.

Российский дипломат согласился с Киклем и отметил, что РФ прекрасно видит, что в настоящий момент Австрия бросает все силы на поддержку Киева, а Москве приписывает «все мыслимые и немыслимые грехи».

Ранее в Австрии заявили, что Евросоюз находится в «огненном кольце» конфликтов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий