Российский посол усомнился в способности Австрии стать посредником по Украине

Австрия отказалась от политики нейтралитета и, по этой причине, не подходит на роль посредника в конфликте на Украине. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

По словам дипломата, в настоящее время Австрия выражает безоговорочную солидарность с Киевом и Тель-Авивом и не является нейтральной державой.

«Политика активного нейтралитета времен Бруно Крайского в его исконном понимании осталась в далеком прошлом. О каких-либо посреднических усилиях Австрии в конфликте на Украине сегодня говорить не приходится вовсе», — считает Любинский.

Так посол прокомментировал недавно озвученную в австрийском парламенте идею о Вене как посреднике. 25 октября лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль заявил на заседании нижней палаты, что нейтралитет — одна из опор республики, которая, тем не менее, не представляет ценности для нынешних властей, упустивших возможность стать посредником по Украине.

Российский дипломат согласился с Киклем и отметил, что РФ прекрасно видит, что в настоящий момент Австрия бросает все силы на поддержку Киева, а Москве приписывает «все мыслимые и немыслимые грехи».

Ранее в Австрии заявили, что Евросоюз находится в «огненном кольце» конфликтов.