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В США считают, что политика Байдена по Израилю может стоить ему победы на выборах

Экс-сенатор Блэк: игнорирование Байденом страданий арабов может стоить ему поста

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Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Политика президента США Джо Байдена по конфликту между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС может стоить ему победы на президентских выборах в 2024 году. Такое мнение высказал бывший сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк в беседе с РИА Новости.

«Игнорирование президентом Байденом страданий арабов может стоить ему президентского поста», — заявил политик.

По его словам, мусульманская община в штате Мичиган уже «отвернулась» от американского лидера, что, как он считает, может оказаться причиной его поражения на предстоящих выборах.

2 ноября координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Байден не считает, что Израиль пренебрегает соблюдением норм международного гуманитарного права при ведении боевых действий.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.

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