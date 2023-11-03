Власти Израиля разорвали все отношения с сектором Газа

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил о полном разрыве отношений с сектором Газа и запрете на работу для жителей палестинского анклава в Израиле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьер-министра.

«Израиль прекращает все контакты с сектором Газа. Палестинских рабочих из Газы больше не будет, а рабочие, находившиеся в Израиле в день начала войны, будут возвращены в Газу», — сообщается в заявлении.

Жители сектора Газа не имеют права свободного выезда в Израиль и должны были получать специальные пропуска и разрешения на работу. Въезд в Израиль на работу осуществлялся через специальные КПП, расположенные в стене, ограждающей еврейское государство от палестинского анклава. В остальном Газа находится в практически полной экономической блокаде со стороны Израиля.

До этого эксперты Совета ООН по правам человека пришли к выводу, что население сектора Газа подвергается угрозе геноцида.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».