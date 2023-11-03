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Президент Чили попросил Байдена снять санкции с Кубы

Президент Чили Борич попросил США снять санкции с Кубы

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Esteban Felix/AP

В ходе встречи с американским коллегой Джо Байденом президент Габриэль Борич призвал снять санкции с Кубы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

В сообщении отмечается, что Борич подчеркнул важность снятия санкций с Кубы и исключения ее из списка государств-спонсоров терроризма, учитывая тяжелое положение жителей страны.

Президент Чили указал, что понимает, что вопрос снятия эмбарго вызывает дискуссии в США, однако он подчеркнул, что эти санкции оказывают негативное воздействие не только на правительство, но и на все население Кубы. Борич добавил, что когда страдают люди, это должно быть заботой всех.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США прекратить действие торгово-экономического эмбарго в отношении Кубы. За представленную Кубой резолюцию проголосовали 187 стран, против выступили Израиль и США, а Украина воздержалась.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году после национализации американской собственности. В феврале 1962 года США ввели торгово-экономическое эмбарго в отношении Кубы. Гавана активно борется за его отмену, так как согласно данным кубинских властей, эмбарго нанесло экономике страны ущерб в размере $159 млрд.

Каждый год с 1992 года Куба представляет проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН. Большинство государств-членов всемирной организации ежегодно поддерживает данный документ.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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